Спасатели нашли тело утонувшего в КБР дайвера

НАЛЬЧИК, 15 ноя — РИА Новости. Спасатели в среду обнаружили и достали с 200-метровой глубины тело дайвера из Москвы, утонувшего во время погружения в Голубое озеро в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального ГУМЧС.
В среду шестеро водолазов с помощью глубоководного аппарата "Фалькон" начали работы по поиску дайвера.
"Спасатели обнаружили тело погибшего на глубине 200 метров. В 14.20 мск в среду его подняли из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.
Церик-Кель входит в группу из пяти карстовых голубых озер Кабардино-Балкарии. Температура воды круглый год составляет 9 градусов по Цельсию, поэтому озеро никогда не замерзает. На озере построен единственный в России Центр глубоководных погружений, где дайверов готовят к погружениям различной степени сложности.