Спасатели нашли тело утонувшего в КБР дайвера

НАЛЬЧИК, 15 ноя — РИА Новости. Спасатели в среду обнаружили и достали с 200-метровой глубины тело дайвера из Москвы, утонувшего во время погружения в Голубое озеро в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Черекском районе на Нижнем Голубом озере (Церик-Кель) при погружении на глубину не всплыл 51-летний дайвер из Москвы. Из-за того, что глубина озера составляет 279 метров, а глубина допуска работы спасателей-водолазов Эльбруского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России — всего 20 метров, работы по поиску тела погибшего были отложены до прибытия водолазов из Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России.

В среду шестеро водолазов с помощью глубоководного аппарата "Фалькон" начали работы по поиску дайвера.

"Спасатели обнаружили тело погибшего на глубине 200 метров. В 14.20 мск в среду его подняли из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.

Церик-Кель входит в группу из пяти карстовых голубых озер Кабардино-Балкарии. Температура воды круглый год составляет 9 градусов по Цельсию, поэтому озеро никогда не замерзает. На озере построен единственный в России Центр глубоководных погружений, где дайверов готовят к погружениям различной степени сложности.