Стала известна предварительная причина пожара в общежитии в Сочи

КРАСНОДАР, 15 ноя — РИА Новости. По предварительным данным, причиной пожара в общежитии в Сочи, в результате которого пострадали несколько десятков и погиб один человек, стало неосторожное обращение с огнём, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"Предварительная причина пожара, который произошёл во вторник в Сочи, — неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами", — сказали в ведомстве.

По данным спасателей, на данный момент в медучреждениях находятся 17 пострадавших при пожаре, 10 человек готовятся к выписке, в пункте временного размещения остаются 17 человек.

Общежитие загорелось в Сочи во вторник, были эвакуированы 50 человек. В результате пожара погибла женщина. Возбуждено дело. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания.