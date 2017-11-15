Эксперт рассказал, что спасло девочку при падении L-140 в Хабаровском крае

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Эластичность костей, характерная для детского организма, помогла девочке выжить при падении самолета L-140 в Хабаровском крае, считает председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

В среду около 13.00 местного времени (6.00 мск) при заходе на посадку самолет L-410 , принадлежащий ФГУП " Хабаровские авиалинии " и следовавший по маршруту "Хабаровск — Нелькан", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован.

"У детей очень эластичные кости. Они значительно эластичнее, чем у взрослого человека. И тот удар, который ребенком переносится без последствий, взрослый человек, его костная система перенести не могут — это объективный факт", — сказал Смирнов РИА Новости.

По словам эксперта, еще один очень важный фактор — на каком месте в салоне находился ребенок и был ли он пристегнут ремнями к креслу. "Скорее всего, девочка была пристегнута", — сказал Смирнов.

"В целом, это счастливое стечение обстоятельств. Я очень рад, что эта девочка выжила", — добавил собеседник агентства.