В "Роснефти" объяснили, почему Сечин не приехал в суд по делу Улюкаева

Сечин не явился в суд по делу Улюкаева, так как находится в служебной командировке — пресс-секретарь "Роснефти"

РИА Новости

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>