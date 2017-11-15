Источник назвал спасение девочки при крушении L-140 необычным случаем

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Факт того, что ребенок выжил в потерпевшем крушение самолете, довольно необычен, сообщил РИА Новости источник в транспортных структурах.

В среду около 13.00 местного времени (6.00 мск) при заходе на посадку самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии" и следовавший по маршруту "Хабаровск — Нелькан", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован.

"Конечно, такой случай довольно необычный. Но при этом подобные в истории все-таки фиксировались. Например, стюардесса выжила, упав на самолете с высоты 10 тысяч метров", — сказал собеседник.

Он отметил, что сейчас высота, с которой упал самолет в Хабаровском крае, еще не установлена.

Сербская бортпроводница вошла в книгу рекордов Гиннеса после того, как выжила при падении в 1972 году с 10 тысяч 160 метров. Двадцатидвухлетняя Весна Вулович попала на рейс "Югославского авиатранспорта" (JAT) Стокгольм — Загреб 26 января 1972 года в качестве стажера. На высоте около 10 тысяч метров над территорией тогдашней ГДР произошел взрыв, по версии госбезопасности Югославии, организованный хорватскими ультранационалистами.

Части самолета McDonnell Douglas DC-9-32 упали в горах Чехии, среди обломков местные жители обнаружили привязанную к своему креслу Весну. Отмечается, что она оказалась единственным выжившим из 28 пассажиров и членов экипажа. При этом она оказалась на борту по ошибке — вместо коллеги Весны Николич.

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