Источник назвал число эвакуированных человек в России из-за "минирований"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Чуть более 2,3 миллиона человек уже эвакуировали почти в 190 городах России за два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах, из них более четверти миллиона человек — только в Москве; волна "минирований" пошла на спад, сообщил в среду РИА Новости источник в экстренных службах.
"Поступили звонки с угрозами взрывов 3,22 тысячи объектов в 186 городах России. Эвакуировано 2 миллиона З18 тысяч человек", — сказал собеседник агентства, добавив, что волна анонимных сообщений о "минировании" пошла на спад.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
Накануне заместитель начальника московского управления ФСБ Андрей Яценко сообщил, что волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.
10.7%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.3%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.8%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.2%Ничего не слышал(а) об эвакуации
По словам Черникова, 184 тысячи человек были эвакуированы с мест массового пребывания, еще 29 тысяч человек эвакуированы из учебных заведений. Из гостиниц, общежитий и хостелов — 13 тысяч. Волна минирований затронула и объекты органов государственной власти, откуда проводилась эвакуация более тысячи человек. Угрозы взрыва поступали также в коммерческие компании, из которых были эвакуированы почти 2,5 тысячи человек, на железнодорожные вокзалы (около 6 тысяч), в жилые дома (9 тысяч) и в банки (эвакуировали 2,5 тысячи человек).