Опубликованы фото разбившегося самолета под Хабаровском

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Появились фотографии с места авиакатастрофы в Хабаровском крае.
Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", следовавший из Хабаровска в Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли шесть человек, серьезно пострадала трехлетняя девочка.
Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
В регионе объявили 16 ноября днем траура.
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