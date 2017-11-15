Опубликованы фото разбившегося самолета под Хабаровском

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Появились фотографии с места авиакатастрофы в Хабаровском крае.

Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", следовавший из Хабаровска в Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли шесть человек, серьезно пострадала трехлетняя девочка.

Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В регионе объявили 16 ноября днем траура.

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