Под Хабаровском приостановили поиски "черного ящика" с разбившегося L-410

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. "Черные ящики" самолета, потерпевшего крушение в поселке Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края, пока не найдены, сообщил РИА Новости глава Аяно-Майского района Алексей Ивлев.

В среду около 13.00 местного времени (6.00 мск) при заходе на посадку самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии" и следовавший по маршруту "Хабаровск — Нелькан", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован.

"Черные ящики" пока не обнаружены, сейчас у нас уже темно. Место происшествия оцеплено, завтра (в четверг — ред.) поиски продолжатся", — сказал Ивлев.

Он отметил, что в четверг в Нелькане ожидают прибытия экспертов и следователей.