Защита объяснила просьбу отменить заочный арест Исмаилова

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Экс-владелец закрытого Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, обвиняемый по делу об организации двух убийств, не был своевременно уведомлен об уголовном деле, поэтому его заочный арест необходимо отменить, заявил адвокат Игорь Разин.
"Сам факт выезда подзащитного, будучи неизвещенным о возбуждении дела, не может на данном этапе расследования считаться основанием для избрания такой меры пресечения Тельману Мардановичу", — сказал Разин в Мосгорсуде, где рассматривается обжалование заочного ареста Исмаилова.
Обвинения предъявлены по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом группой лиц".