Защита объяснила просьбу отменить заочный арест Исмаилова

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Экс-владелец закрытого Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, обвиняемый по делу об организации двух убийств, не был своевременно уведомлен об уголовном деле, поэтому его заочный арест необходимо отменить, заявил адвокат Игорь Разин.

Исмаилов 13 ноября был объявлен в международный розыск, суд ранее заочно выдал санкцию на его арест. По словам адвоката, в последние три года Исмаилов проживал в Турции.

"Сам факт выезда подзащитного, будучи неизвещенным о возбуждении дела, не может на данном этапе расследования считаться основанием для избрания такой меры пресечения Тельману Мардановичу", — сказал Разин в Мосгорсуде, где рассматривается обжалование заочного ареста Исмаилова.

В рамках этого же дела ранее был арестованы его братья Вагиф и Рафик Исмаиловы. Четвертым фигурантом дела является Мехман Керимов. Им вменяется два убийства — расстрел владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино-Моторс" Юрия Брилева в мае 2016 года на Новорижском шоссе.

Обвинения предъявлены по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом группой лиц".