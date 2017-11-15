Генпрокуратура надеется, что Сечин придет на допрос по делу Улюкаева

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура надеется, что глава "Роснефти" Игорь Сечин придет-таки в суд на допрос по делу Алексея Улюкаева, сообщил в среду официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Сечин – ключевой свидетель обвинения, именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой. Несмотря на вызовы, Сечин уже дважды проигнорировал заседание суда, на котором планировался его допрос. Причины неявки неизвестны.

"Я думаю, это будет решено к удовлетворению обоих сторон, этот график согласуется (командировок Сечина). Я не думаю, что кто-то из участников процесса имеет такое намерение — оскорблять суд", — сказал Куренной в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Очередная попытка допросить Сечина запланирована на 22 ноября.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>