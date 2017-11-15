Исмаилов последние три года жил в Турции, заявил адвокат

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, находящийся в международном розыске, никогда не скрывался и последние три года жил в Турции, заявила адвокат Марина Разина в зале Мосгорсуда, где рассматривается обжалование заочного ареста Исмаилова.

"Тельман Исмаилов не скрывался никогда. Ссылка на то, что он находится за границей, основана на том, что он много лет проживает за рубежом, не в России. Последние три года постоянно проживал на территории Турции", — сказала адвокат.

По ее словам, следствию это было известно, так как он в опросе следствия точно указал свой адрес с копией загранпаспорта.

Тельман Исмаилов 13 ноября был объявлен в международный розыск по делу об организации двух убийств. Суд ранее заочно выдал санкцию на его арест. Раньше в рамках этого же дела был арестован его брат Рафик Исмаилов. Он обвиняется в расстреле владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино-Моторс" Юрия Брилева в мае на Новорижском шоссе. Исмаилову и второму фигуранту дела, Мехману Керимову, предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц".