Исмаилов последние три года жил в Турции, заявил адвокат

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, находящийся в международном розыске, никогда не скрывался и последние три года жил в Турции, заявила адвокат Марина Разина в зале Мосгорсуда, где рассматривается обжалование заочного ареста Исмаилова.
По ее словам, следствию это было известно, так как он в опросе следствия точно указал свой адрес с копией загранпаспорта.
Тельман Исмаилов 13 ноября был объявлен в международный розыск по делу об организации двух убийств. Суд ранее заочно выдал санкцию на его арест. Раньше в рамках этого же дела был арестован его брат Рафик Исмаилов. Он обвиняется в расстреле владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино-Моторс" Юрия Брилева в мае на Новорижском шоссе. Исмаилову и второму фигуранту дела, Мехману Керимову, предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц".