Семьи погибших при крушении самолета L-410 получат по два миллиона рублей

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Родственникам пассажиров, погибших при крушении самолета в Хабаровском крае, положены страховые выплаты в размере 2,025 миллиона рублей, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Он уточнил, что согласно данным базы НССО, ответственность перевозчика застрахована в "РСК "Стерх".

"Родственникам погибших пассажиров самолета, разбившегося в Хабаровском крае, положены страховые выплаты в размере 2,025 миллиона рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков", — говорится в сообщении.

Ранее начальник главного управления информационной политики и общественных связей губернатора и правительства Хабаровского края Светлана Литвинова сообщала РИА Новости, что семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, семья пострадавшей девочки — 450 тысяч.

15 ноября около 13.00 (6.00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован в местную больницу.

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