Губернатор рассказал о попытках пилота L-410 сесть на двух аэродромах

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Перед катастрофой пилот самолета L-410 пытался приземлиться на двух других аэродромах в Хабаровском крае, но не смог этого сделать из-за сложных метеоусловий, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Вячеслав Шпорт.

По его словам, борт должен был дополнительно сесть в Николаевске-на-Амуре. "Пошел на Полины Осипенко (аэропорт. — При. ред.), там тоже не смог из-за метео. Принял решение пилот идти сразу на конечную точку в Нелькан, а вот что дальше происходило, будем на месте разбираться", — добавил Шпорт.

Он также рассказал, что самолетом управлял опытный летчик-инструктор с большим стажем. Глава региона отметил, что борт был новый.

Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", следовавший из Хабаровска в Нелькан, разбился при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта поселка. Погибли шесть человек: два пилота и четверо местных жителей. Их тела извлекли из-под обломков. Поисково-спасательные работы завершены, ведутся следственные действия.

Выжила только трехлетняя девочка, которая летела в сопровождении учительницы местной школы. Она находится в больнице. У ребенка сотрясение мозга и несколько переломов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности. Изымаются образцы топлива, техническая и полетная документация.

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Семьи погибших получат по миллиону рублей, родственники пострадавшей — 400 тысяч.

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