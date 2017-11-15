Суд в третий раз направит Сечину повестку

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы вновь, уже в третий раз направит главе "Роснефти" Игорю Сечину повестку на допрос по делу Алексея Улюкаева, заседание запланировано на 22 ноября.

"Заседание суда отложить на 22 ноября, повторно направить повестку свидетелю Сечину", — решила судья Лариса Семенова.

Изначально допрос Сечина был запланирован на понедельник, но топ-менеджер не явился на заседание, не объясняя причин. Тогда допрос был перенесен на сегодня, Сечин вновь не пришел.

Как сообщали опрошенные РИА Новости адвокаты, Сечину, в теории, может грозить принудительный привод в суд, если он и далее не будет являться на заседания без уважительных причин.

Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.