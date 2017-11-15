Водителя "красногорского стрелка" освободили из-под стражи

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мособлсуд освободил из-под стражи Шоту Элизбарашвили, работавшего персональным водителем у "красногорского стрелка" Амирана Георгадзе, застрелившего четырех человек в октябре 2015 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

"Сразу после оглашения оправдательного вердикта он был освобожден из-под стражи", — сказала она. Пресс-секретарь добавила, что вердикт присяжных был единогласным — за оправдание подсудимого проголосовали все 12 присяжных.

Осипова отметила, что 17 ноября суд обсудит юридические последствия вердикта.

Следствие вменяет Элизбарашвили пособничество в трех из четырех совершенных его начальником убийств, а также незаконное приобретение оружия.

Как установило следствие, 19 октября 2015 года в своем кабинете был расстрелян первый замглавы подмосковного Красногорска Юрий Караулов и руководитель красногорских электросетей Георгий Котляренко. В убийстве подозревался местный бизнесмен Амиран Георгадзе, которого впоследствии нашли мертвым в одном из домов поселка Тимошкино.

По данным следствия, стрелок покончил жизнь самоубийством. Скрываясь от правоохранительных органов, Георгадзе, по данным следствия, также застрелил местного жителя Константина Смыслова и своего компаньона Тристана Закаидзе.