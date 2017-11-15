В МЧС рассказали, сколько квартир повреждено пожаром в сочинском общежитии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Шестнадцать квартир повреждены огнем, по уточненным данным, при пожаре в общежитии в Сочи, сообщил в среду РИА Новости представитель МЧС России.
"В результате пожара повреждены 16 квартир", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в пункте временного размещения на базе пансионата "Нева" сейчас находятся 17 человек, еще девять жильцов дома разместились у родственников и знакомых. В 18.00 вторника системы коммуникаций и жизнеобеспечения дома подключены, за исключением электроснабжения.
"На 15 ноября запланированы просушка помещений, восстановление энергоснабжения дома, проведение восстановительных работ в поврежденных квартирах", — добавил представитель ведомства.
По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий пожара привлекались 92 человека и 30 единиц техники.