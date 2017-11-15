В МЧС рассказали, сколько квартир повреждено пожаром в сочинском общежитии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Шестнадцать квартир повреждены огнем, по уточненным данным, при пожаре в общежитии в Сочи, сообщил в среду РИА Новости представитель МЧС России.

Во вторник утром в Сочи загорелось общежитие, были эвакуированы более 50 человек. Двадцать восемь человек пострадали, в их числе двое детей, одна женщина погибла. Пожарные потушили здание, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания.

"В результате пожара повреждены 16 квартир", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в пункте временного размещения на базе пансионата "Нева" сейчас находятся 17 человек, еще девять жильцов дома разместились у родственников и знакомых. В 18.00 вторника системы коммуникаций и жизнеобеспечения дома подключены, за исключением электроснабжения.

"На 15 ноября запланированы просушка помещений, восстановление энергоснабжения дома, проведение восстановительных работ в поврежденных квартирах", — добавил представитель ведомства.

По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий пожара привлекались 92 человека и 30 единиц техники.