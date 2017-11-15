Сечин вновь не пришел на суд по делу Улюкаева

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин сегодня вновь не явился в суд на допрос по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, констатировала судья.
"Направлялись повестки свидетелям, Сечину. О получении неизвестно", — отметила она.
По словам судьи, "заказное письмо ожидает адресата". Кроме того, повестки направлялись электронной почтой и факсом.
Улюкаев затруднился предположить, почему Сечин не приходит на допрос. "Не знаю. Чего гадать", — сказал он журналистам.
Опрошенные РИА Новости адвокаты заявили, что если Сечин и дальше не появится на заседаниях без уважительных причин, его могут доставить в суд принудительно.
Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов. Эти деньги следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр отмечал, что расценивает произошедшее как провокацию.
Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.