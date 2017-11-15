В Крыму задержали украинца, пытавшегося нелегально перейти границу

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Крымские пограничники задержали украинца, который пытался пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.
Пограничники рекомендовали мужчине обратиться в ближайшее представительство Украины для оформления свидетельства на возвращение на родину.
"Однако вопреки здравому смыслу мужчина принял решение, двигаясь в сторону залива Сиваш, попытаться пересечь границу в обход пунктов пропуска, и незаметно от пограничников проникнуть на территорию Украины. Несмотря на предпринимаемые меры по скрытному передвижению на местности, зарубежный гость был задержан тревожной группой с применением служебной собаки", — сообщает ведомство.
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело — "Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ".
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