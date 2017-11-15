Улюкаев под следствием прочитал более 50 книг

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Обвиняемый по громкому делу о коррупции экс-министр Алексей Улюкаев сообщил, что за время домашнего ареста прочитал более 50 книг.

"Не считал точно. Более 50", — сказал он журналистам в Замоскворецком суде Москвы, отвечая на соответствующий вопрос.

На протяжении всего судебного процесса журналисты пристально отслеживают, какие книги читает экс-министр. Упоминались роман "Процесс" Франца Кафки, повесть "Посторонний" Альбера Камю и другие классические произведения, в той или иной степени затрагивающие тему судебных разбирательств.