Под Рязанью новорожденный умер из-за несвоевременного оказания медпомощи

ВОРОНЕЖ, 15 ноя — РИА Новости. Следствие выяснило, что несвоевременное оказание помощи роженице стало причиной смерти младенца в акушерском отделении больницы в Рязанской области, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"Вместе с тем, своевременное проведение необходимых медицинских мероприятий роженице могло сохранить жизнь младенца", — говорится в сообщении.
По факту смерти новорожденного возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы
Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, допрашиваются медицинские работники, изъята документация, назначены экспертизы.