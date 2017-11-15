Пострадавшая при наезда грузовика в Златоусте находится в тяжелом состоянии

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Пострадавшая в результате наезда грузового автомобиля в среду в городе Златоуст Челябинской области находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава региона Ксения Хохлова.

По данным ГУМВД России по региону, в среду утром на пересечении улиц имени Ленина и Калинина водитель, управляя грузовым автомобилем Foton, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на здание и трех пешеходов. В результате ДТП двое от полученных травм скончались на месте, один человек доставлен в медицинское учреждение Златоуста.

"Пострадавшая находится в городской больнице Златоуста в тяжелом состоянии в реанимации. У нее диагностированы политравма, множественные переломы, в том числе перелом черепа, а также ушиб легкого", — рассказала собеседница агентства.

В настоящее время об операции речи не идет, уточнила она.