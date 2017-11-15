Опубликован список погибших в авиакатастрофе под Хабаровском

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Власти поселка Нелькан в Хабаровском крае опубликовали имена шести человек, погибших в авиакатастрофе. Среди них — два летчика и четверо местных жителей.
Список жертв:
- пилот Чумаков
- пилот Зуев
- Денис Амосов
- Светлана Похомова
- Ольга Лапоникова
- Анна Лапоникова
Их тела уже извлекли из-под обломков. Поисково-спасательные работы на месте происшествия уже завершены, ведутся следственные действия.
В авиакатастрофе выжила трехлетняя девочка. Ее доставили в больницу, медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.
Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", следовавший из Хабаровска в Нелькан, разбился при заходе на посадку.
Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности.
Проверки после катастрофы начали краевое управление МВД и Дальневосточная транспортная прокуратура.
Изымаются образцы топлива, техническая и полетная документация.
Шестнадцатое ноября объявили днем траура.