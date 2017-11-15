Опубликован список погибших в авиакатастрофе под Хабаровском

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Власти поселка Нелькан в Хабаровском крае опубликовали имена шести человек, погибших в авиакатастрофе. Среди них — два летчика и четверо местных жителей.

Список жертв:

пилот Чумаков

пилот Зуев

Денис Амосов

Светлана Похомова

Ольга Лапоникова

Анна Лапоникова

Их тела уже извлекли из-под обломков. Поисково-спасательные работы на месте происшествия уже завершены, ведутся следственные действия.

В авиакатастрофе выжила трехлетняя девочка. Ее доставили в больницу, медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

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Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности.

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Изымаются образцы топлива, техническая и полетная документация.

Шестнадцатое ноября объявили днем траура.