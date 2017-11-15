В Хабаровском крае в четверг объявили траур по погибшим в авиакатастрофе

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт распорядился объявить четверг, 16 ноября, днем траура по погибшим в авиакатастрофе в поселке Нелькан, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора.
"По распоряжению Вячеслава Шпорта в четверг в Хабаровском крае объявлен траур. Глава региона распорядился оказать семьям погибших материальную помощь. Кроме того, в четверг он отправится в Нелькан бортом МЧС", — сказал представитель пресс-службы.
Он отметил, что пострадавшую девочку бортом санавиации доставят в Хабаровск.
УМВД и администрация поселка сообщали о шести погибших и одной выжившей девочке. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован в местную больницу.