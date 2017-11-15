В ГИБДД назвали причину крупного ДТП под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Иван Капустин. Водитель пассажирской "Газели", попавшей в крупное ДТП с пятью погибшими, рассказал, что не справился с управлением, сообщил РИА Новости представитель УГИБДД по региону.

Авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. По предварительным данным полиции, пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. Пять человек погибли и шестеро пострадали. По информации источника в правоохранительных органах, в "Газели" ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).

"Как рассказал водитель, он просто не заметил КамАз. Не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный автомобиль. Погода в момент аварии была хорошая, дорожное покрытие было сухое", — пояснили в управлении.

Пока информации о возможном нарушении водителем правил ПДД нет. В результате ДТП погибли пять пассажиров, из них двое молодых людей 17 и 19 лет. Шесть пассажиров с травмами доставлены в больницу. Водитель транспортного средства не пострадал. Все погибшие и пострадавшие были местными жителями, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.