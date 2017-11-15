Источник рассказал о пассажирах автобуса, попавшего в ДТП на трассе "Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. В пассажирской "Газели", которая попала в крупное ДТП с пятью погибшими в Ростовской области, находились футбольные фанаты, возвращавшиеся в Ростов-на-Дону после посещения товарищеского матча по футболу в Краснодаре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Пострадавшим в ДТП с микроавтобусом под Ростовом потребовалась помощь спасателейhttps://t.co/ia93mtqQ4d pic.twitter.com/ocGjR1ASmH — ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 15 ноября 2017 г.

Ранее в ГУМВД по региону РИА Новости сообщили, что авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. По предварительным данным полиции, пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. Пять человек погибли и шестеро пострадали.

"Со слов пассажиров, они возвращались в Ростов после футбольного матча, на который ездили в Краснодар", — сказал собеседник.

Во вторник в Краснодаре проходил товарищеский матч между командами Нигерии и Аргентины, в котором нигерийские футболисты одержали победу со счетом 4:2.