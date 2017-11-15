ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Семь человек было на борту судна L-410, которое следовало по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Нелькан, и разбилось при заходе на посадку, сообщает региональный главк МЧС.
Отмечается, что на место выехали сводная группа с представителями администрации и полиции. Обнаруженное воздушное судно получило повреждения, загорания нет. Есть пострадавшие. На месте организованы поисковые работы.
"В Хабаровске в готовность приведены вертолёты Ми-8 и самолёты Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями ДВРПСО МЧС России на борту. Также в Николаевске-на-Амуре находится в готовности самолёт Ан-26 со спасателями региональной базы спасателей от Минтранса", — сообщает МЧС. —0-