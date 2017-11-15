В МЧС рассказали, сколько человек было на борту разбившегося самолета

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Семь человек было на борту судна L-410, которое следовало по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Нелькан, и разбилось при заходе на посадку, сообщает региональный главк МЧС.

"В 13.30 (хбр) 15.11.2017 г. в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю от службы Росаэронавигации поступила информация о том, что при заходе на посадку в 2 км от аэропорта п. Нелькан Аяно-Майского района пропал с радаров судно Л-410, которое следовало по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре — Нелькан. По предварительным данным, на его борту находилось 7 человек, в том числе 2 члена экипажа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали сводная группа с представителями администрации и полиции. Обнаруженное воздушное судно получило повреждения, загорания нет. Есть пострадавшие. На месте организованы поисковые работы.

"В Хабаровске в готовность приведены вертолёты Ми-8 и самолёты Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями ДВРПСО МЧС России на борту. Также в Николаевске-на-Амуре находится в готовности самолёт Ан-26 со спасателями региональной базы спасателей от Минтранса", — сообщает МЧС. —0-