Очевидец рассказал подробности авиакатастрофы в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Разбившийся рядом с селом Нелькан Хабаровского края самолет L-410 при заходе на посадку стал заваливаться на бок, сообщили РИА Новости очевидцы происшествия.

Как сообщил РИА Новости источник в спасательных службах региона самолет L-410, летевший из Хабаровска, при заходе на посадку в аэропорту Нелькан столкнулся с землей. На борту самолета было 7 человек, в том числе два члена экипажа. По предварительным данным, в результате аварии выжил ребенок, отметил собеседник агентства.

По словам жителей села, сперва самолет летел прямо, а при заходе на посадку стал заваливаться на бок.

К месту предполагаемого падения самолета в поселке Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края направлены скорая помощь и пожарные, там же находится глава администрации села, сообщили РИА Новости в администрации поселка.

"К месту происшествия отправился глава района, отправлены скорая помощь и пожарные. Машины выехали где-то в 13.40. Информации пока у нас никакой нет о том, что произошло. В поселке есть больница, где в случае необходимости примут пострадавших", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что аэродром находится в черте поселка Нелькан.