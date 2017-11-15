МЧС выясняет информацию по пропавшему с радаров самолету в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. МЧС выясняет информацию по пропавшему с радаров самолету в Хабаровском крае, сообщил РИА новости представитель ГУМЧС России по региону.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что самолет Let L-410 пропал с радаров в Хабаровском крае в районе населенного пункта Нелькан, на борту находились 7 человек, включая экипаж.

"У нас есть информация о пропавшем с радаром самолете в Аяно-Майском районе на севере Хабаровского края. Она проверяется, обстоятельства выясняются", — сказал собеседник агентства