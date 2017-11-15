Источник: в Хабаровском крае самолет пропал с радаров

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Самолет Let L-410 пропал с радаров в Хабаровском крае в районе населенного пункта Нелькан, на борту находились 7 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее собеседник агентства сообщал, что на борту находились 9 человек.

"По предварительным данным, самолет Let L-410 совершил жесткую посадку в районе взлетной полосы у населенного пункта Нелькан. На борту самолета находилось 7 человек, включая экипаж. Самолет принадлежал местным авиалиниям", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место ЧП выехали спасатели.