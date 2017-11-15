Поднявшему в воздух "Оку" владельцу аэростата запретили летать

НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Суд в Новосибирске по иску транспортной прокуратуры запретил летать до устранения нарушений жителю Новосибирска, который запускал аэростат с автомобилем "Ока" вместо корзины, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, 10, 17 и 28 августа с территории базы отдыха "Пикниковый рай" в районе микрорайона Горский Новосибирска были осуществлены подъемы теплового аэростата АХ-7 на высоту около 25-30 метров. При этом 10 августа вместо корзины был поднят автомобиль марки "Ока", что "создало угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, находящихся в зоне подъема аэростата". Ранее структура Ространснадзора рассмотрела административные дела в отношении новосибирца и назначила нарушителю штрафы на общую сумму 6,7 тысячи рублей.

"Ленинским районным судом Новосибирска рассмотрено исковое заявление Новосибирской транспортной прокуратуры о запрете владельцу аэростата осуществлять полеты до устранения нарушений закона. Исковые требования транспортной прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, владелец аэростата выполнял полеты без действительной медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота, судовой документации, а кроме того, пилот незаконно использовал воздушное пространство класса "С": проводил полеты без разрешения спецорганов и предоставления плана полета в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в новосибирский аэропорт "Толмачево".

Ранее местные СМИ сообщали, что корзину для воздушного шара из "Оки" сделали местные умельцы из автомастерской — они вырезали крышу и максимально облегчили машину. Конструкцию подняли в воздух, а видео разместили в интернете. Ранее они же сделали из трех автомобилей "Лада" спиннер, отрезав от них задние части и соединив. —0-