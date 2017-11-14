В Москве столкнулись поезд и грузовик

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Москве, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 22.03 на регулируемом железнодорожном переезде 37 км перегона Одинцово – Голицыно Белорусского направления МЖД водитель грузового автомобиля выехал на пути и совершил столкновение с приближающимся поездом №55 Москва – Гомель. По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались", — говорится в релизе.

Сейчас на месте работают правоохранители и бригады железнодорожников. Поезд отбуксируют на станцию Одинцово, где заменят локомотив. Грузовик со второго главного пути уже убрали.

"В настоящее время движение поездов на участке осуществляется по одному пути. В связи с произошедшим в пути задержаны две "Ласточки" №734 и 736, следующие из Смоленска в Москву, и поезда №1 и №3 сообщением Москва – Минск. Пригородные поезда Белорусского направления следуют с увеличенным интервалом", — отмечается в релизе.