В квартире жены Джигарханяна прошли обыски

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Обыски прошли в квартирах жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее официального представителя, об этом РИА Новости сообщила сама представитель супруги актера Ирина Мазур.
Она также добавила, что у нее при обыске было изъято завещание Джигарханяна, которое его жена оставила ей на хранение, когда уезжала в Грузию.
"При обыске у меня изъяли доверенность, что лишает Цымбалюк-Романовскую права на защиту", — сообщила Мазур, добавив, что обыски, по ее мнению, могут быть связаны с борьбой за наследство.
Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.
Вслед за этим Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".