В квартире жены Джигарханяна прошли обыски

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Обыски прошли в квартирах жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее официального представителя, об этом РИА Новости сообщила сама представитель супруги актера Ирина Мазур.

"Обыски были проведены… на квартире у (супруги Джигарханяна Виталины) Цымбалюк-Романовской, были изъяты загранпаспорт Армена Джигарханяна и его медицинские документы, а также записи концертов и спектаклей Цымбалюк-Романовской", — сказала Мазур.

Она также добавила, что у нее при обыске было изъято завещание Джигарханяна, которое его жена оставила ей на хранение, когда уезжала в Грузию.

"При обыске у меня изъяли доверенность, что лишает Цымбалюк-Романовскую права на защиту", — сообщила Мазур, добавив, что обыски, по ее мнению, могут быть связаны с борьбой за наследство.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли".

Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

Вслед за этим Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".