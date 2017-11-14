Застройщик рухнувшего в Саранске дома входил в перечень нарушителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя — РИА Новости. Компания "СМУ-1", которая вела строительство многоэтажного дома в Саранске, где обрушились лестничные пролеты, ранее была признана недобросовестным подрядчиком, сообщили в отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Мордовии.

Обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж в строящемся многоэтажном доме в Саранске произошло в понедельник днем. В результате погибли трое рабочих. Один пострадавший находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

В ОНФ пояснили, что компания "СМУ-1", которая занималась строительством дома, входит в состав АО "Трест "Мордовпромстрой". Именно "Мордовпромстрой" ранее и попал в список недобросовестных подрядчиков после того, как центр ОНФ "Народная экспертиза" выявил нарушения в его деятельности при возведении домов для расселения граждан из аварийного жилья.

"Застройщик должен был построить в Северодвинске Архангельской области в 2015-2016 году многоквартирный дом площадью 24 тысячи квадратных метра за 1 миллиард рублей, но сорвал всевозможные сроки. Более того, данный застройщик по этой же причине находится в перечне нарушителей, который публикует фонд содействия реформированию ЖКХ", — сказали в Общероссийском народном фронте.

В связи с инцидентом активисты ОНФ в Мордовии предлагают проверить все новостройки в республике.