В Тверской области неизвестные обстреляли полицейский автомобиль и скрылись

БРЯНСК, 14 ноя – РИА Новости. Неизвестные обстреляли полицейский автомобиль-лабораторию, выехавший на вызов о стрельбе и угоне в городе Кимры Тверской области, и скрылись, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Тверской области.

По данным СУСК, в понедельник вечером в полицию позвонил мужчина, по которому неизвестные открыли стрельбу, после чего они завладели его автомобилем Toyota и скрылись на нем с места преступления. Позднее этот автомобиль был обнаружен у одного из домов города Кимры, куда и выехала следственно-оперативная группа и сотрудники экспертно-криминалистического центра регионального УМВД. В автомобиле с проблесковыми маячками располагалась передвижная криминалистическая лаборатория. По данным СК, неизвестные произвели по машине не менее восьми выстрелов, сотрудники полиции не пострадали.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", — говорится в сообщении.

Обстоятельства преступления устанавливаются, принимаются меры по розыску стрелявших, говорится в сообщении.