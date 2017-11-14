В иркутском МВД прокомментировали обвинения в избиении мужчины полицейскими

ИРКУТСК, 14 ноя — РИА Новости. Мужчина, которого, по заявлению правозащитников, избили в полиции в городе Усолье-Сибирском за отказ дать взятку, не доставлялся в отделение, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по Иркутской области Андрей Иванов.

Ранее сообщалось, что СУСК РФ по Иркутской области проводит доследственную проверку сообщений о применении насилия к Айдыну Юсифову, задержанному 9 ноября полицией в Усолье-Сибирском. Согласно публикации на сайте правозащитников Иркутской области, сотрудники полиции заставляли Юсифова дать взятку их коллеге и избили его за отказ исполнять требование.

В ГУМВД по Иркутской области также начали собственную проверку.

"В настоящий момент установлено, что Юсифов в отделение полиции города Усолье-Сибирское не доставлялся. Данный факт подтверждается видеоматериалом", — сообщил Иванов.

При этом он подчеркнул, что это первые результаты проверки, которая будет продолжена.