В иркутском МВД прокомментировали обвинения в избиении мужчины полицейскими

ИРКУТСК, 14 ноя — РИА Новости. Мужчина, которого, по заявлению правозащитников, избили в полиции в городе Усолье-Сибирском за отказ дать взятку, не доставлялся в отделение, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по Иркутской области Андрей Иванов.
В ГУМВД по Иркутской области также начали собственную проверку.
"В настоящий момент установлено, что Юсифов в отделение полиции города Усолье-Сибирское не доставлялся. Данный факт подтверждается видеоматериалом", — сообщил Иванов.
При этом он подчеркнул, что это первые результаты проверки, которая будет продолжена.