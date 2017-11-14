Под Псковом двое полицейских погибли, приехав по вызову на бытовой конфликт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября — РИА Новости. Двое сотрудников полиции, приехавшие для урегулирования бытового конфликта в Невельском районе Псковской области, погибли от огнестрельных ранений; МВД проводит служебную проверку, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального управления МВД.

"В одном из населенных пунктов Невельского района обнаружены тела трех граждан с огнестрельными ранениями. Двое из погибших являлись сотрудниками межрайонного отделения МВД РФ "Невельский", которые выехали… на сообщение о бытовом конфликте и находились при исполнении служебных обязанностей", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и регионального управления СК РФ, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

"По факту гибели (сотрудников полиции — ред.) назначено проведение служебной проверки", — уточнил представитель пресс-службы УМВД РФ по региону.