Под Псковом двое полицейских погибли, приехав по вызову на бытовой конфликт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября — РИА Новости. Двое сотрудников полиции, приехавшие для урегулирования бытового конфликта в Невельском районе Псковской области, погибли от огнестрельных ранений; МВД проводит служебную проверку, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального управления МВД.
По его словам, сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и регионального управления СК РФ, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
"По факту гибели (сотрудников полиции — ред.) назначено проведение служебной проверки", — уточнил представитель пресс-службы УМВД РФ по региону.