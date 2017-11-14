СОЧИ, 14 ноя — РИА Новости. Жители горевшего в Сочи общежития осмотрели свои квартиры вместе с мэром города Анатолием Пахомовым, передает корреспондент РИА Новости.

Жители, которых ранее эвакуировали из-за пожара, зашли в свои квартиры в сопровождении мэра Пахомова, чтобы осмотреть и оценить ущерб. Пахомов пообещал жителям, что власти сделают ремонт в комнатах, которые пострадали, и окажут максимальную помощь.

После осмотра квартир жители проходят регистрацию: составляются списки, сколько человек в каких квартирах проживало. Тех, кто уже прошел регистрацию, на автобусах увозят в пансионат "Нева". Ранее глава города пообещал, что пострадавшие жители смогут оставаться в пансионате столько, сколько потребуется.

Общежитие загорелось в Сочи во вторник, были эвакуированы более 50 человек. По уточненным данным, двадцать восемь человек пострадали, еще один человек погиб. Пожарные потушили здание, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.