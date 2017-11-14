В Москве задержали несколько десятков экстремистов "Таблиги Джамаат"*

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Москве задержали 69 руководителей и рядовых членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, ячейкой руководили выходцы из Центральной Азии. При этом в группу входили и россияне. В ФСБ добавили, что члены "Таблиги Джамаат"* конспирировались и противодействовали правоохранительным органам.

"В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности. Кунцевским МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Это уже не первое задержание экстремистов "Таблиги Джамаат"*. Так, в августе трех участников организации задержали в Башкирии, а в конце прошлого года в Москве арестовали семь членов группировки. В октябре ячейку экстремистов разоблачили в Крыму.

"Таблиги Джамаат"* была основана в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. В 2009 году Верховный суд признал ее экстремистской организацией, которая "угрожает стабильности российского общества и территориальной целостности страны".

Фундаменталистская организация называет своей целью пропаганду возврата к модели поведения, принятой в раннем исламе, и неоднократно обвинялась в связях с террористическими группировками. По данным открытых источников, большинство сторонников "Таблиги Джамаат"* проживают в Южной Азии.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.