ФСБ подсчитала ущерб от массовых звонков о ложном минировании в Москве

Эвакуация в Москве после звонка о ложном минировании. Архивное фото

Эвакуация в Москве после звонка о ложном минировании. Архивное фото

УЩЕРБ ОТ ВОЛНЫ МАССОВЫХ ЗВОНКОВ О ЛОЖНОМ МИНИРОВАНИИ В МОСКВЕ В ЭТОМ ГОДУ СОСТАВИЛ ОКОЛО 150 МЛН РУБ — ФСБ

РИА НОВОСТИ