Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Коми Гайзера до 19 января

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд до 19 января оставил под арестом бывшего губернатора Республики Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РИА Новости его адвокат Дарья Евменина.

"Суд отклонил нашу апелляционную жалобу на продление срока ареста", — сказала она.

Гайзер уже завершил ознакомление с материалами дела и попросил рассмотреть его коллегией из трех судей.

Экс-чиновник содержится под стражей более двух лет. Материалы дела насчитывают 460 томов.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся бывший глава республики Вячеслав Гайзер, его бывший заместитель Алексей Чернов и ряд других чиновников и бизнесменов.