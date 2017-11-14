Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Коми Гайзера до 19 января

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд до 19 января оставил под арестом бывшего губернатора Республики Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РИА Новости его адвокат Дарья Евменина.
"Суд отклонил нашу апелляционную жалобу на продление срока ареста", — сказала она.
Гайзер уже завершил ознакомление с материалами дела и попросил рассмотреть его коллегией из трех судей.
Экс-чиновник содержится под стражей более двух лет. Материалы дела насчитывают 460 томов.
В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся бывший глава республики Вячеслав Гайзер, его бывший заместитель Алексей Чернов и ряд других чиновников и бизнесменов.