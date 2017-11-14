Пожар в общежитии в Сочи: один человек погиб, более 20 пострадали

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Общежитие загорелось в центре Сочи во вторник утром, 23 человека попали в больницу, один скончался. Губернатор Краснодарского края уже назвал "возмутительным" столь большое число пострадавших при рядовом пожаре и поручил тщательно проверить причины возгорания и работы по тушению. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания или поджога.

Огонь перекинулся на общежитие

Кровля пристройки к пятиэтажному зданию общежития загорелась в 9.22 мск вторника в Центральном районе Сочи на площади около 200 квадратных метров. Вскоре огонь распространился и на само здание общежитие, откуда спасатели эвакуировали 50 человек.

Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили прилегающую территорию и помогли в эвакуации жильцов, сотрудники ДПС обеспечили проезд спецтехники к месту тушения пожара.

В 10.55 мск пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. В 11.05 было ликвидировано открытое горение. МЧС направило к месту пожара передвижную лабораторию для контроля состояния атмосферного воздуха. К настоящему времени возгорание потушили.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МЧС РФ Кадры с места пожара в общежитии в Сочи, где погиб один человек

Пострадавшие и погибшая

Сначала источник в экстренных службах региона заявил РИА Новости о шести пострадавших и одном погибшем. Затем число пострадавших, со слов источника, выросло до 15. Управление здравоохранения города уточнило, что пострадавших от 12 до 14 человек, из них двое детей.

"Состояние среднее и тяжелое. У кого-то отравление, у кого-то ожоги, у кого-то что-то еще. Взрослые поступили в горбольницу №4, дети – в больницу №9", — сказал РИА Новости пресс-секретарь управления здравоохранения администрации Сочи Дмитрий Перов.

Затем число госпитализированных возросло до 23-х.

"Пострадавших уже 23, они в четвертой горбольнице. Из них двое детей в детской", — рассказала РИА Новости начальник управления здравоохранения города Марина Вартазарян.

При пожаре погибла женщина. Известно, что ей было 50-55 лет, она не смогла выбраться из горящего здания, так как была парализована.

"Погибла женщина лет 50-55, может, больше. Мать главы домового комитета этого дома. Она парализована была, тучная женщина. Не смогла ни к окну выйти, ни к двери", — сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Поджог не исключен

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность в электрооборудовании или поджог.

"Хлопков никаких не было. Причины пока две: короткое замыкание и поджог", — сказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, сейчас на месте ЧП работает испытательно-пожарная лаборатория, которая установит точную причину возгорания.

О других крупных пожарах в общежитиях в 2013-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

Тщательно проверят

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания.

"Пожарные службы действовали незамедлительно. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Сейчас на месте ЧП работают пять бригад скорой помощи, местные больницы находятся в режиме повышенной готовности и будут незамедлительно принимать пострадавших и оказывать всю необходимую помощь. Мы понимаем, что люди в беде, поэтому муниципалитету даны поручения создать условия, чтобы абсолютно все погорельцы и те жильцы, чье жилье пострадает при тушении пожара, были размещены в комфортных условиях, а соответствующие службы приступили к восстановлению документов людей, которые их лишились в пожаре", — сообщил журналистам Кондратьев.

Он назвал "возмутительным", что при таком обычном возгорании столько человек пострадало, добавив, что будет проведена тщательная проверка причин возгорания и работ по ликвидации пожара. "Соответствующее поручение мною также уже дано региональному министерству ГО и ЧС", — заключил глава региона.

О жильцах позаботятся

Эвакуированные при пожаре жильцы общежития пока размещены в школе №13, им предоставят воду и горячий чай. "После того как люди определятся с ситуацией, будет принято решение, кто поедет в пункт временного размещения, кто к родственникам, кто к друзьям", — сообщил журналистам глава Центрального района города Андрей Терещенко.

По словам главы Сочи Анатолия Пахомова, жителей сгоревшего общежития временно разместят в санатории "Нева" в центральном районе города.

"Люди будут иметь отдельный номер, питание — на столько, на сколько нужно", — сказал Пахомов журналистам, уточнив, что власти составляют списки всех, кто проживал в горевшей части здания.

Он также уточнил, что временное жилье по закону предоставляется только собственникам жилья, однако власти разместят в санатории и тех, кто арендовал помещения в общежитии. Соответствующее постановление в ближайшее время будет подписано.

"На неделю, две, насколько нужно разместим всех, в том числе и тех, кто арендовал", — подчеркнул он.

Восстановят за две недели

Пахомов также сообщил, что горевшее общежитие, по предварительным данным, можно будет восстановить за две недели.

"Мы сейчас оценку сделаем. По предварительным данным, посмотрели — комнаты для проживания в основном не тронуты на втором этаже, а деревянный стояк весь горелый. Думаю, за неделю-две восстановим", — сказал Пахомов.