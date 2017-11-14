Пожар в общежитии в Сочи: один человек погиб, более 20 пострадали

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Общежитие загорелось в центре Сочи во вторник утром, 23 человека попали в больницу, один скончался. Губернатор Краснодарского края уже назвал "возмутительным" столь большое число пострадавших при рядовом пожаре и поручил тщательно проверить причины возгорания и работы по тушению. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания или поджога.
Огонь перекинулся на общежитие
Кровля пристройки к пятиэтажному зданию общежития загорелась в 9.22 мск вторника в Центральном районе Сочи на площади около 200 квадратных метров. Вскоре огонь распространился и на само здание общежитие, откуда спасатели эвакуировали 50 человек.
Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили прилегающую территорию и помогли в эвакуации жильцов, сотрудники ДПС обеспечили проезд спецтехники к месту тушения пожара.
В 10.55 мск пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. В 11.05 было ликвидировано открытое горение. МЧС направило к месту пожара передвижную лабораторию для контроля состояния атмосферного воздуха. К настоящему времени возгорание потушили.
Пострадавшие и погибшая
Сначала источник в экстренных службах региона заявил РИА Новости о шести пострадавших и одном погибшем. Затем число пострадавших, со слов источника, выросло до 15. Управление здравоохранения города уточнило, что пострадавших от 12 до 14 человек, из них двое детей.
Затем число госпитализированных возросло до 23-х.
"Пострадавших уже 23, они в четвертой горбольнице. Из них двое детей в детской", — рассказала РИА Новости начальник управления здравоохранения города Марина Вартазарян.
При пожаре погибла женщина. Известно, что ей было 50-55 лет, она не смогла выбраться из горящего здания, так как была парализована.
"Погибла женщина лет 50-55, может, больше. Мать главы домового комитета этого дома. Она парализована была, тучная женщина. Не смогла ни к окну выйти, ни к двери", — сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Поджог не исключен
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность в электрооборудовании или поджог.
"Хлопков никаких не было. Причины пока две: короткое замыкание и поджог", — сказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его словам, сейчас на месте ЧП работает испытательно-пожарная лаборатория, которая установит точную причину возгорания.
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Тщательно проверят
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания.
Он назвал "возмутительным", что при таком обычном возгорании столько человек пострадало, добавив, что будет проведена тщательная проверка причин возгорания и работ по ликвидации пожара. "Соответствующее поручение мною также уже дано региональному министерству ГО и ЧС", — заключил глава региона.
О жильцах позаботятся
Эвакуированные при пожаре жильцы общежития пока размещены в школе №13, им предоставят воду и горячий чай. "После того как люди определятся с ситуацией, будет принято решение, кто поедет в пункт временного размещения, кто к родственникам, кто к друзьям", — сообщил журналистам глава Центрального района города Андрей Терещенко.
По словам главы Сочи Анатолия Пахомова, жителей сгоревшего общежития временно разместят в санатории "Нева" в центральном районе города.
"Люди будут иметь отдельный номер, питание — на столько, на сколько нужно", — сказал Пахомов журналистам, уточнив, что власти составляют списки всех, кто проживал в горевшей части здания.
Он также уточнил, что временное жилье по закону предоставляется только собственникам жилья, однако власти разместят в санатории и тех, кто арендовал помещения в общежитии. Соответствующее постановление в ближайшее время будет подписано.
"На неделю, две, насколько нужно разместим всех, в том числе и тех, кто арендовал", — подчеркнул он.
Восстановят за две недели
Пахомов также сообщил, что горевшее общежитие, по предварительным данным, можно будет восстановить за две недели.
"Мы сейчас оценку сделаем. По предварительным данным, посмотрели — комнаты для проживания в основном не тронуты на втором этаже, а деревянный стояк весь горелый. Думаю, за неделю-две восстановим", — сказал Пахомов.