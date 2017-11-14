Отец россиянина-наемника "Азова" отрицает участие сына в боевых действиях

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Отец россиянина Романа Железнова, обвиняемого в РФ в том, что он в составе украинского националистического батальона "Азов" воевал в Донбассе, заявил в суде о невиновности своего сына, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник Бабушкинский суд Москвы начал заочно рассматривать по существу уголовное дело в отношении Железнова по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте" (статья 359 УК РФ).

"Мы связывались, созванивались, он работал в пресс-службе "Азова". Сын сказал, что ни в каких боевых действиях он не участвует, у него хватает другой работы, — отметил отец.

Отец Железнова сообщил суду, что его сын ранее был судим за хулиганство, после отбытия наказания уехал в Европу, где ему пришлось остаться из-за "сфабрикованного дела" в России. Роман учился на политолога, закончил Высшую школу экономики, в детстве у него было несколько сотрясений мозга, что не отразилось "ни на умственных способностях, ни на его поведении", добавил отец.

Как следует из обвинительного заключения по делу о наемничестве, Роман Железнов с июля 2014 по февраль 2016 года служил на территории Украины в качестве наемника в батальоне "Азов". "Не позднее апреля 2014 у гражданина РФ Железнова, являющегося приверженцем националистических идей, возник умысел участия в вооруженном конфликте на стороне украинских силовиков с целью получения материальной выгоды", — огласила обвинение прокурор.

Побыв в нескольких странах Европы, Железнов прошел обучение в полке "Азов", получил там первоначальную физическую, психологическую подготовку, навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами. После, отмечает обвинение, он в качестве наемника выполнял приказы командира батальона "Азов", заключающиеся "в военных операциях в международном конфликте на территории Донецкой области и городе Мариуполь". После контузии он в порядке ротации вернулся в Киев и продолжил деятельность в штабе "Азова", сказала гособвинитель.

Таким образом, Роману Железнову вменяется то, что он "способствовал нестабильности" в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заключила обвинитель.