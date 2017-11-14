Отец россиянина-наемника "Азова" отрицает участие сына в боевых действиях

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Отец россиянина Романа Железнова, обвиняемого в РФ в том, что он в составе украинского националистического батальона "Азов" воевал в Донбассе, заявил в суде о невиновности своего сына, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы связывались, созванивались, он работал в пресс-службе "Азова". Сын сказал, что ни в каких боевых действиях он не участвует, у него хватает другой работы, — отметил отец.
Отец Железнова сообщил суду, что его сын ранее был судим за хулиганство, после отбытия наказания уехал в Европу, где ему пришлось остаться из-за "сфабрикованного дела" в России. Роман учился на политолога, закончил Высшую школу экономики, в детстве у него было несколько сотрясений мозга, что не отразилось "ни на умственных способностях, ни на его поведении", добавил отец.
Как следует из обвинительного заключения по делу о наемничестве, Роман Железнов с июля 2014 по февраль 2016 года служил на территории Украины в качестве наемника в батальоне "Азов". "Не позднее апреля 2014 у гражданина РФ Железнова, являющегося приверженцем националистических идей, возник умысел участия в вооруженном конфликте на стороне украинских силовиков с целью получения материальной выгоды", — огласила обвинение прокурор.
Таким образом, Роману Железнову вменяется то, что он "способствовал нестабильности" в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заключила обвинитель.