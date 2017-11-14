Экс-губернатор Белых женился в СИЗО, рассказал адвокат

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 20 сентября 2017

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 20 сентября 2017

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никит Белых во вторник женился в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.

"Мой подзащитный сочетался браком со своей невестой", — сказал он. Адвокат уточнил, что церемония состоялась во вторник в "Матросской тишине".

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012–2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.