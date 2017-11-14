Жителей горевшего в Сочи общежития разместят в санатории "Нева"

СОЧИ, 14 ноя – РИА Новости. Жителей горевшего в Сочи общежития временно разместят в санатории "Нева" в центральном районе города, сообщил глава Сочи Анатолий Пахомов.

Общежитие загорелось в Сочи во вторник, были эвакуированы более 50 человек. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал о 16 пострадавших, в числе которых двое детей, еще один погиб. Пожарные потушили здание, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

"Жителей разместим в санатории "Нева", у нас с ними договор. Люди будут иметь отдельный номер, питание на столько, на сколько нужно", — сказал Пахомов журналистам.

Он пояснил, что в настоящий момент власти составляют списки всех, кто проживал в горевшей части здания.

"Может, хозяев и нет, в аренду посдавали. Закон у нас предусматривает только тем предоставлять, кто является собственником. И тем, кто арендовал. Это я возьму на себя, подпишу постановление", — добавил Пахомов.

"На неделю, две, на сколько нужно разместим всех, в том числе и тех, кто арендовал", — подчеркнул он.