В Челябинске маршрутка столкнулась с двумя машинами

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Маршрутное такси столкнулось во вторник с двумя автомобилями в Челябинске, по предварительным данным, пострадал один пассажир рейсового транспорта, сообщает ГУМЧС России по региону.

"В 13.05 (11.05 мск) на пересечении Комсомольского и Свердловского проспектов Челябинска произошло столкновение маршрутного такси №9 и двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибших нет, один человек (пассажир маршрутного такси) направлен для осмотра в областную клиническую больницу №3", — говорится в сообщении.

Спасатели уточняют, что в легковых автомобилях находились только водители, они не пострадали. В маршрутном такси находилось шесть человек, детей среди них не было.

Движение на участке автодороги не останавливалось, для ликвидации последствий ДТП привлечено от МЧС четыре человека и одна единица техники, добавляется в сообщении.