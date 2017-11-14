В Челябинске маршрутка столкнулась с двумя машинами

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Маршрутное такси столкнулось во вторник с двумя автомобилями в Челябинске, по предварительным данным, пострадал один пассажир рейсового транспорта, сообщает ГУМЧС России по региону.
Спасатели уточняют, что в легковых автомобилях находились только водители, они не пострадали. В маршрутном такси находилось шесть человек, детей среди них не было.
Движение на участке автодороги не останавливалось, для ликвидации последствий ДТП привлечено от МЧС четыре человека и одна единица техники, добавляется в сообщении.