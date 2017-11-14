Источник рассказал, когда могут похоронить погибших на стройке в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя – РИА Новости. Погибших при обрушении лестниц в строящемся доме в Саранске планируется похоронить в среду 15 ноября, сообщил РИА Новости источник в республиканском правительстве.

Обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж в строящемся многоэтажном доме в Саранске произошло в понедельник днем. По данным ГУ МЧС по республике, погибли двое мужчин и одна женщина. Еще один пострадавший 1993 года рождения был госпитализирован с переломом таза. СУСК по Мордовии возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Максимальная санкция – лишение свободы на семь лет.

"Планируется, что их (погибших) похоронят завтра", — сказал собеседник агентства.

Официальный портал органов государственной власти республики сообщает, что глава Мордовии Владимир Волков выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

"Мы глубоко скорбим вместе с вами. Сил вам, душевной крепости и стойкости в эти тяжелые дни. Я искренне соболезную родным и близким погибших", — говорится в телеграммах, направленных в их адрес. Волков пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему при обрушении.

По поручению руководителя региона приняты все меры по оказанию материальной помощи пострадавшим и семьям погибших, в том числе в организации похорон, отмечается в сообщении.