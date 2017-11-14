МЧС представит результаты экспертизы обрушившегося дома в Ижевске в среду

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Результаты строительно-технической экспертизы обрушившегося жилого дома в Ижевске будут готовы в среду, после чего планируется заселение жильцов, сообщает МЧС России.

Девятого ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек.

"Системы энерго-, водо- и газоснабжения готовы к эксплуатации, будут подключаться после завершения строительно-технической экспертизы дома (планируемый срок завершения ­– 15 ноября) и заселения жителей", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты уже завершили обследование дома при помощи мобильных диагностических комплексов "Струна". По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекались более 1200 человек и 300 единиц техники.