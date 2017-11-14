В Москве задержали подозреваемых в краже у телеведущего, сообщил источник

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В столице задержаны двое подозреваемых в краже из банковской ячейки более 32 миллионов рублей у ведущего телепередачи "Человек и закон" Алексея Пиманова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в прошлом году Пиманов обратился в полицию и рассказал, что из его ячейки в "Газпромбанке" на улице Балчуг пропали деньги в сумме около 500 тысяч долларов США.

"Вчера двух подозреваемых по данному преступлению задержали. Материальный ущерб оценён в 32,3 миллиона рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, оба подозреваемых изобличены в содеянном, их уже арестовали.