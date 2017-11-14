Убийцу маленькой девочки из Ульяновска приговорили к пожизненному сроку

САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Суд пересмотрел приговор в отношении убийцы маленькой девочки из Ульяновска и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает СУСК по Ульяновской области.

"Ранее обвиняемому судом было назначено наказание в виде принудительных мер медицинского характера, однако решение суда пересмотрено, приговором суда Малафееву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении.

Как отметили в следствии, доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему местному жителю Юрию Малафееву. Мужчину признали виновным по пунктам "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего", ч. 5 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

В феврале 2017 года суд признал мужчину невменяемым. Малафеев был отправлен на принудительное лечение.

Убийство девочки произошло 18 июня 2016 года в Заволжском районе Ульяновска. По версии следствия, ранее судимый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки, после этого убил ее несколькими ударами по голове.

По данным СУСК по Ульяновской области, на месте убийства ребенка были обнаружены генетические материалы подозреваемого. Благодаря своевременному проведению следственных действий, мужчина был задержан в течение нескольких часов после совершения преступления.