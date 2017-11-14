МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Правоохранители задержали пятерых членов запрещённой в РФ экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, задержанные летом этого года проводили занятия на арендуемой квартире, на которых изучали тексты радикальных исламистов — основателей и идеологов "Таблиги Джамаат"*.
По данному факту возбуждено дело по статье об организации экстремистской деятельности по статье 282.2 УК РФ.
РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.
* Экстремистская организация, запрещена в России.